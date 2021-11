Gemeente zet extra wagens in om Black Friday-karton op te halen

De gemeente zet ook dit jaar extra wagens in om de vele dozen op te halen die na Black Friday, de jaarlijkse dag van hoge kortingen in (web)winkels, op straat zijn gezet.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Reiniging) bezocht vandaag een containerlocatie in de Van Hallstraat in West waar het vol lag met karton. Tot en met de feestdagen rijdt de gemeente met extra vuilniswagens om karton in te zamelen. Op de locaties waar de meeste overlast is van karton en de containers het snelst vol zijn, worden extra rondes gereden om de containers dagelijks te legen.

Vorig jaar werd er in de week na Black Friday 16 procent meer karton ingezameld ten opzichte van normaal. Volgens de gemeente ging het toen om 52.000 kilo extra karton, of 350 volle papiercontainers. Na Sinterklaas werd er toen nog eens 32.000 kilo extra karton opgehaald.

Campagne

Een campagne moet Amsterdammers overhalen om hun karton klein te maken en in de container te gooien. Ook voert de gemeente gesprekken met e-commerce partijen en online winkels om te kijken naar structurele oplossingen voor het grote en alsmaar stijgende aanbod van kartonafval vanwege de groei aan online bestellingen.

Het karton dat de gemeente inzamelt, gaat naar een papierfabriek waar het gerecycled wordt tot nieuw papier en karton. Dat kan alleen met schoon karton, dus karton dat naast de container staat en nat en vies wordt, kan niet worden hergebruikt en belandt in de verbrandingsoven.