Coronapandemie gooit weer roet in het eten voor kunstijsbanen in Schagen en Den Helder

Zowel in Schagen als in Den Helder worden deze winter, net als vorig jaar, vanwege de oprukkende coronabesmettingen geen tijdelijke kunstijsbanen opgebouwd in het centrum. De organisatoren vinden het niet verantwoord om de evenementen door te laten gaan.

Schagen on Ice wachtte niet eens de persconferentie van afgelopen vrijdag af en gelastte voor die tijd al het schaatsevenement op de Markt in Schagen af. "Vanwege de coronamaatregelen en we op dit moment niet weten wat er in Den Haag na de tijdelijke lockdown gaat worden besloten, heeft het bestuur van Schagen on Ice besloten om de editie van 2021/2022 niet door te laten. We betreuren het en we richten ons nu op 2022/2023."

De Stichting Promotie Helderse Binnenstad wachtte nog wel met het nemen van een besluit, maar kon uiteindelijk ook niet anders dan alles af te gelasten. "Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona heeft de organisatie zich helaas noodgedwongen gezien ook deze editie van de ijsbaan af te lassen, hoe jammer ook", zegt Hans van Leeuwen van de organisatie.

Niet verantwoord

Vorig jaar kon de kunstijsbaan ook al niet worden neergezet op de Beatrixstraat in Den Helder. Gehoopt was dat het nu wel weer zonder (veel) beperkingen kon doorgaan.

Maar er is volgens de organisatie te veel onzekerheid. Van Leeuwen: "De organisatie acht het niet verantwoord de voorbereidingen en de daarmee gepaard gaande tijd, kosten en energie te steken in een evenement wat waarschijnlijk niet of niet in de gewenste vorm door zal kunnen gaan. De organisatie dankt iedereen voor haar betrokkenheid en enthousiasme en hoopt dat de ijsbaan volgend jaar wel mogelijk gemaakt kan worden."