Andijker park De Put na jarenlange renovatie opnieuw geopend

Natuurliefhebbers kunnen sinds kort weer wandelen en recreëren in park De Put in Andijk. Het park werd door grootschalige werkzaamheden, waar een aantal jaar geleden metalen in de grond werden aangetroffen, afgesloten.

Het park in Andijk ligt op een voormalige vuilstort. Daarom heeft de gemeente Medemblik de eeuwig dragende zorgplicht voor het park en moet het eens per vier jaar bodemonderzoeken uitvoeren. In 2019 kwam uit het onderzoek naar voren dat er metalen in de grond waren aangetroffen.

De gemeente Medemblik laat weten dat de bovenste grondlaag te dun was geworden en daarom moest worden opgehoogd. Hiervoor is 7.000 kubieke meter grond aangelegd om weer aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

Kinderboerderij weg

In een brief aan de gemeenteraad werd in 2019 geschreven dat de speelweide, trimbaan en de kinderboerderij ondanks de werkzaamheden behouden konden blijven. Echter bleek tijdens het ophogen van de grond dat de kinderboerderij toch moest wijken.

"De kantine die als enige zou blijven staan moest uiteindelijk toch ook worden gesloopt", zegt de gemeente Medemblik. "Omdat een groot deel ernstig was beschadigd door vandalisme en bovendien het hoogteverschil te groot werd."

Daarnaast moesten ook de kabelbaan en de trimbaan in het park in Andijk verwijderd worden. De gemeente Medemblik onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de trimbaan – al dan niet deels – teruggeplaatst kan worden, of vervangen gaat worden door één of meer toestellen.

Wandelpaden

Wel is het gras in De Put opnieuw ingezaaid en zijn alle wandelpaden in het Andijker park weer aangebracht, waardoor het park de komende winter vooral een wandelpark wordt. In samenwerking met organisatie Wings of Change, aan wie de gemeente Medemblik het beheer van de kinderboerderij heeft overgedragen, wordt gekeken om de kinderboerderij volgend jaar terug te plaatsen.

"We kijken nog in welke vorm en op welke manier dit gaat gebeuren", legt wethouder Andrea van Langen uit. "Zodat als straks het mooie weer er aankomt de jeugd weer ouderwets kan genieten op De Put."