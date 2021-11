Busmaatschappijen annuleren groot aantal reizen richting Duitse kerstmarkten

Door de huidige coronasituatie gaan veel geplande busreizen richting de Duitse kerstmarkten niet door. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Meerdere busmaatschappijen geven aan dat de vraag te laag is of het onverantwoord te vinden om de reizen door te laten gaan.

De coronacrisis trekt een zware wissel op touringcarmaatschappijen. Waar ze normaal gesproken met tientallen bussen in december richting kerstmarkten in Duitsland afreizen, blijft het nu beperkt tot een gering aantal. "We hebben ze allemaal gecanceld. Animo was er nauwelijks en het is onder de huidige omstandigheden steeds moeilijker een reis op een veilige manier te organiseren", laat een woordvoerder van Bakker Travel B.V. weten.

De busorganisatie uit Westknollendam had heel wat reizen in de planning staan. Onder meer naar Düsseldorf, Oberhausen, Münster en Aken. "Het aanbod was al wel wat magerder, want we hadden natuurlijk al wel op de coronasituatie voorgesorteerd."

Vraag gering

Ook Bak Reizen uit Alkmaar ziet de reizen voorlopig niet gebeuren, zegt een woordvoerder. "Ik denk dat het geen zin meer heeft om kerstbusreizen te organiseren. De vraag is er niet meer echt naar en de Duitsers willen ons niet meer zien." Voor het uitbreken van de coronapandemie vertrokken er in de maand december ongeveer 50 à 60 bussen naar de Duitse kerstmarkten.