Woud aan blauwe borden verdwijnt: vervoersverbod na vogelgriepuitbraak opgeheven

Het woud aan blauwe verbodsborden in de regio rondom de in oktober door vogelgriep getroffen boerderij in Grootschermer verdwijnt. Het vervoersverbod op pluimvee, dat eind oktober werd ingesteld nadat vogelgriep werd aangetroffen op een vleeskuikenhouderij met 107.000 kuikens, wordt vannacht opgeheven.

Dat meldt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) desgevraagd aan NH Nieuws. Het vervoersverbod werd ingesteld voor dertig dagen na ontsmetting van de boerderij.

Dit komt doordat het vervoer van levend pluimvee volgens NWVA het grootste risico vormt op verspreiding van het vogelgriepvirus. De NVWA laat weten dat het vervoeren van commercieel en hobbypluimvee nu weer veilig kan plaatsvinden.

Het verbod gold van Alkmaar, Uitgeest, de gehele A9 van Krommenie tot Zuid-Oostbeemster. En ook van de gehele A7, tussen Oosthuizen en Avenhorn, tot het gebied tussen Obdam, Heerhugowaard en Broek op Langedijk.

Toch kan uit veiligheidsoogpunt op de getroffen boerderij nog geen pluimvee worden gehouden, vertelt de boer (die graag anoniem wil blijven omdat de uitbraak zonder media-aandacht al 'ingrijpend genoeg was') aan NH Nieuws. "Als er in de tussentijd geen nieuwe uitbraak komt in de omgeving, kan ik op zijn vroegst over een maand weer vleeskuikens houden."

107.000 kuikens geruimd

Toen vorige maand vogelgriep ontdekt werd op de vleeskuikenhouderij van de boer, werden direct maatregelen getroffen om de ziekte niet verder te verspreiden. Zo werden de in totaal 107.000 vleeskuikens van de boer binnen een dag na het vaststellen van de vogelgriep geruimd.

Die kuikens waren lang niet allemaal besmet met het virus. Toch was het nodig ze allemaal te ruimen, aldus een woordvoerder van de NVWA aan NH Nieuws. De kans dat alle kuikens alsnog besmet zouden raken met vogelgriep, en het virus hierdoor nog verder verspreidde in de omgeving, was simpelweg te groot. "Daarbij is een vogelgriepdood een stuk minder humaan dan ze hun bewustzijn te laten verliezen."

Dat laatste gebeurde door CO2 in de stallen te verspreiden, wat ervoor zorgde dat er een zuurstofgebrek ontstond in de stal. "Het is heel verdrietig om gezonde kuikens dood te zien liggen", zei de vleeskuikenhouder uit Grootschermer daar eerder over aan NH Nieuws.