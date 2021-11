Duizenden woningen in Zuidoost en Nieuw-West versneld van het gas af

Ruim vierduizend huizen in Zuidoost en Nieuw-West worden versneld aangesloten op het warmtenet. Het gaat met name om sociale huurwoningen. De gemeente, woningcorporaties, Vattenfall en Westpoort Warmte werken samen om dat te realiseren.

De gemeente heeft voor de Transitievisie Warmte per buurt onderzocht welke alternatieven er zijn voor aardgas. Het warmtenet komt vaak als beste alternatief naar voren, aldus de gemeente.

In de Confuciusbuurt en Wildemanbuurt in Nieuw-West en Hakfort/Huigenbos en K-buurt Midden in Zuidoost wordt al eerste gestart, maar wel pas als er voldoende draagvlak is onder bewoners. De betrokken partijen gaan hierover binnenkort met elkaar in gesprek.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in totaal 110.000 woningen worden aangesloten op het warmtenet. De gemeente subsidieert het project. Voor de eerste 10.000 woningen wordt 50 miljoen euro uitgetrokken.

Verschillende woningtypes

Het gaat om verschillende woningtypes: "Hierdoor is het mogelijk om de nieuwe werkwijze te testen en te leren om in andere buurten in de nabijheid van het warmtenet op te schalen en te versnellen", valt te lezen in een persbericht.

Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn en om alleen nog maar schone energie te gebruiken. De aansluiting van de woningen op het warmtenet moet zorgen voor 60 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige situatie.