Weer wordt eerste editie van Sportgala Schagen afgelast, uitgesteld naar 2022

Het was vorig jaar al de bedoeling dat er in de gemeente Schagen een (eerste) sportgala zou worden gehouden, om zo de uitblinkende sporters en hun prestaties in het zonnetje te zetten. Vanwege de coronacrisis kon het toen niet doorgaan en ook nu is het gala afgelast. Er wordt gehoopt in 2022 alsnog een sportgala te kunnen organiseren.

Het sportgala stond aanvankelijk gepland voor 9 december, zo zegt organisator Sportservice. "Als gevolg van de coronamaatregelen, die vrijdag bekend zijn gemaakt en per 28 november van kracht zijn, kan helaas het eerste SportGala van Schagen weer niet plaatsvinden."

Er wordt ervan uitgegaan dat het later kan worden ingehaald: "Dit zal uiteraard weer op een ander moment wel plaatsvinden. Dit zal een moment worden in 2022. Dit mooie evenement om de sport met ambitie in de gemeente Schagen in het verdiende zonnetje te zetten zal zeker in 2022 doorgang vinden. Dank voor uw begrip in deze voor iedereen moeilijke tijden."

Belofte

In drie categorieën zouden de sporters worden gehuldigd: belofte (tot 14 jaar), talent (tussen 14 en 18 jaar) en sportkampioen (18 jaar en ouder). Judoka en oud-Schagenees Ruben Houkes zou de avond aan elkaar praten en jonge pannatalenten zouden een demonstratie geven.

Oorspronkelijk zou het sportgala in het voorjaar van 2020 zijn. Daarna werd het verplaatst naar het najaar van hetzelfde jaar. Toen ook dat niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen is besloten het een jaar op te schuiven. Ook dit gaat nu dus niet door. Wanneer het sportgala wel - en dit keer definitief - wordt ingehaald, is nog niet bekend.

In andere gemeenten, zoals in Den Helder en Haarlem, wordt al jaren een sportgala gehouden. Schagen was van plan om ook een sportgala te organiseren, dit zou de eerste worden.