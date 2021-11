Vader (53) die baby hard door elkaar schudde en hoofd in kussen duwde, zocht hulp bij consultatiebureau

De 53-jarige man uit Krommenie die op 28 maart dit jaar zijn drie maanden oude baby mishandelde, zegt 'verschrikkelijke spijt' te hebben. De vader, Arthur R., zit momenteel al acht maanden in voorarrest en wil graag vrijkomen. De officier van justitie is bang voor herhaling en wil dit liever niet. Arthur R.: "Als ik alles kon terugdraaien, had ik dat allang gedaan."

De advocaat van de verdachte legt in de rechtbank van Haarlem uit dat de vader handelde uit onmacht. "Het was een reactie op het huilen van de baby. Het lukte meneer niet om de baby stil te krijgen." De verdachte had al eerder om hulp bij het consultatiebureau gevraagd, maar dat kwam te laat.

Moeder wil dat verdachte vader vrijkomt

De moeder van het slachtoffer wil dat de vader vrijkomt en hulp krijgt. De officier van justitie denkt hier anders over. "Kinderarts is van mening dat het wel doodslag had kunnen zijn." De officier denkt dat onder stressvolle omstandigheden er kans op herhaling is. "Juist omdat mevrouw hem terug wil."



Uit onderzoeken blijkt dat de baby op dit moment geen inwendig letsel heeft. Hoe dat op lange termijn gaat zijn, is nog niet bekend. De vader heeft, onder professionele begeleiding, nog contact met zijn zoontje.

Alle partijen zijn het met elkaar eens dat Arthur R. in behandeling moet. Of de verdachte zijn voorarrest in vrijheid mag afwachten, wordt later vandaag duidelijk. De rechtszaak komt volgend jaar, op 17 februari, voor.