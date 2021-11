West-Friese gemeenten gaan vooral het gesprek aan bij controle toegangsbewijzen

Ook de andere gemeenten laten weten steekproefsgewijs te controleren op de handhaving van de QR-codes en vooral in gesprek te gaan met ondernemers. "Wij zijn altijd bereid te adviseren op welke wijze de horeca, ondernemers of sportverenigingen dit het beste kunnen inrichten", vertelt de gemeente Opmeer. "Bij de uitvoering van de coronatoegangsbewijs-controles kunnen wij deze organisaties financieel tegemoet komen."

"Wij zijn verantwoordelijk voor de handhaving en dat doen we, maar niet met een heel leger aan BOA's", vertelt de gemeente Hoorn in een reactie. "En dat moet je ook niet willen. Handhaving gaat verder dan zwaaien met je bonnenboekje."

Volgens de gemeentes begint handhaven met het gesprek dat met elkaar gevoerd wordt. Medewerkers van de West-Friese gemeenten zetten naast handhaven in op het contact met de horecaondernemers, zodat duidelijk wordt welke hulp en advies nodig is.

"We informeren eerst. Daarna spreken we aan, waarschuwen we en handhaven op excessen"

"Qua handhaving houden we de lijn aan die we normaal gesproken ook aanhouden", zegt burgemeester Bonsen van de gemeente Koggenland. "We informeren eerst. Daarna spreken we aan, waarschuwen we en handhaven op excessen. Dat doen we in Koggenland vanuit de bestaande BOA-bezetting en aanvullend huren we extra capaciteit in."

Zelfscanners

Bezoekers van horecagelegenheden in Enkhuizen hebben de mogelijkheid om zelf hun QR-code te tonen bij de ingang van een café of restaurant. De gemeente heeft tientallen zuilen uitgegeven aan de horeca, waarbij horecaondernemers vanaf een afstand kunnen zien of de bezoekers een groen scherm krijgen en door kunnen lopen.

Na het eerste weekend hoorde Cees Klein, eigenaar van café De Slof in Enkhuizen, van zijn collega's dat deze manier met de zelfscanners goed is bevallen. De gemeente vertelt in een reactie aan de West-Friese redactie dat horecaondernemers steekproefsgewijs het ID van hun bezoekers controleren. Volgens hen is het nog te vroeg om te evalueren.