Slachtoffer beschoten bij beroving in Amsterdam-Oost

Een gewelddadige beroving vond gisteravond rond 23.15 uur in Amsterdam-Oost plaats. Het slachtoffer is daarbij beschoten. Daarna vluchtten twee verdachten op de scooter.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, zo laat de politie op Twitter weten.

De beroving was op de Overzichtweg, vlakbij station Amsterdam Amstel. Meerdere politiewagens en een ambulance rukten voor het incident uit. De politie doet onderzoek. Hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend.

Ook is niet duidelijk of de verdachten iets hebben buit gemaakt.