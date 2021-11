Maak het binnen extra gezellig, want ook aankomende week regenachtig weer

Na een regenachtig weekend, kunnen we ook volgende week weer genoeg neerslag verwachten, vertelt NH-weerman Jan Visser. "Vanaf dinsdag is het wisselvallig, met dagelijks regen en veel wind. Op dinsdag en woensdag kan het langs de kunst wel windkracht 7 worden."

De eerste dag van de week begint zonder zon. "Morgen beginnen we met wat gladheid door winterse neerslag en bevriezing van natte weggedeeltes", aldus Visser.

Vanaf dinsdag zal het wisselvallig blijven en zal er dagelijks regen vallen. Ook zal de wind zich niet verschuilen, zo 'is er veel wind en op dinsdag en woensdag loopt dit langs de kunst wel op tot windkracht zeven.' Echt warm wordt het ook niet, de temperatuur loopt op tot tien graden.

'Niet echt koud'

En met de nieuwe feestmaand in aantocht ziet het ernaar uit dat we het binnen extra gezellig moeten maken. "Vanaf 2 december wordt het minder zacht en houden we wisselvallig weer. Op 3 en 4 december komt er namelijk weer een lager drukgebied aan", aldus Visser. "Dan wordt het opnieuw regen en wisselvallig."

Maar echt koud wordt het volgens hem niet. "Een graad of zeven. Er kan wel wat hagel bijzitten."