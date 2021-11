Bewoners Museumkwartier tegen komst jeugdhotel: "Drugs, drank en ellende"

Niet alleen is Margareth bang voor overlast. "Drugs, drank en ellende." Ook vindt ze het heel raar dat woningen tot hotel worden omgebouwd in een stad waar de woningnood al zo hoog is. Dat strookt niet met het beleid van de stad om geen woningen meer te onttrekken aan de woningvoorraad. "Ik vind het belangrijk dat het een woonhuis blijft. Iedereen zit te springen om een woning. Er zitten hier twee lagere scholen. Iedereen wil woningen."

En het is niet zo dat er maar weinig hotels zijn in en om het Museumkwartier. Volgens buurtbewoner Willem Ackermans zijn er alleen in de Jan Luijkenstraat al zeven, en in de hele buurt ongeveer zestien. "We begrijpen dat wel. Het is natuurlijk het Museumplein met al haar musea. Maar om nu in één keer een woonhuis waar vroeger alleen maar gezinnen hebben gewoond, te transformeren tot een jeugdhotel met tachtig bedden. Dat is toch wel dramatisch."