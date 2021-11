Rechter maakt eind aan jarenlange overlast GHB-verslaafde huurder

De huurder kwam in april 2019 in de jongerenwoning wonen. Buren van de man hebben sinds die tijd last van harde muziek, schreeuwen en ruzies tot diep in de nacht. Ook zouden er andere GHB-gebruikers bij hem op bezoek komen en in de gemeenschappelijke ruimtes blijven hangen, waardoor ze een dreigende sfeer ervaarden.

De Key heeft de bewoner in maart 2020, juli 2020, april 2021 en september 2021 in brieven gesommeerd te stoppen met het veroorzaken van overlast. Onder meer stadsdeel Centrum, Jellinek JOT Centrum, de GGD en de politie hebben contact met hem gehad, maar het lukte niet om "de extreme overlast te doen ophouden of tot aanvaardbaar niveau terug te brengen". De woningcorporatie stapte daarom naar de rechter.

De huurder erkende dat hij last heeft van een ernstige verslaving, waardoor hij buiten zinnen raakt en geen helder beeld heeft van de overlast die hij veroorzaakt. Hij zei dat hij zich een paar weken geleden opnieuw voor een behandeling bij Jellinek heeft aangemeld. Een ontruiming was volgens hem desastreus, want als dakloze zou er gevaar zijn voor terugval in de verslaving.

De kantonrechter vond het voldoende aannemelijk dat de bewoner de door De Key gestelde overlast veroorzaakt. "Het woongenot van de omwonenden is al tweeënhalf jaar ernstig aangetast door zijn gedrag. Zij hebben aangegeven zich onveilig te voelen, stress te ervaren en slecht te slapen. Met name de rol van het drugsgebruik, de angst die het gedrag bij omwonenden veroorzaakt en de gebruikers die aantrekt zijn verontrustend", schrijft de rechter in het vonnis.

De bewoner moet de huurwoning vinnen twee weken schoon en in goede staat achterlaten. Ook moet zijn bewindvoerder, degene die zijn geldzaken regelt omdat hij dat niet meer kan, ruim 1100 euro aan huurachterstand over maart en april 2020 betalen.