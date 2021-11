Man en vrouw opgepakt in Uithoorn na vondst vuurwapen

De politie kreeg vanmiddag een melding dat iemand met een vuurwapen was gezien aan de Randweg. Toen agenten aankwamen, zagen ze een vrouw wegrijden in een auto. Ze hebben de auto tot stoppen gebracht en de vrouw aangehouden, zegt een woordvoerder.

Later werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. In een woning werd vervolgens een man opgepakt. Het is niet duidelijk of het vuurwapen in de auto van de vrouw werd gevonden of in het huis.

Volgens een woordvoerder is nog niet helemaal duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld aan de Randweg. De politie is daarom een onderzoek begonnen.