Man rijdt opzettelijk in op vrouw (40), slachtoffer gewond

In Enkhuizen is zaterdagavond een 40-jarige vrouw opzettelijk aangereden op de Douwe Brouwerweg. Ze raakte daarbij gewond. De verdachte, een nog onbekende man in een rode auto, is na de aanrijding doorgereden.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

De aanrijding gebeurde rond 23.30 uur. Even daarvoor vond een ruzie plaats tussen de bestuurder van de rode auto en een bekende van het 40-jarige slachtoffer op een parkeerplaats aan de Steker. Toen de vrouw aan kwam lopen en het conflict tussen de twee wilde filmen met haar telefoon, stapte de man weer in zijn rode auto en reed vervolgens op de vrouw in, meldt de politie. Het slachtoffer werd geraakt door de voorkant van de auto. De man is daarna weggereden richting de Zwaluwweg, meldt de politie op basis van getuigen. Agenten hebben nog naar de man gezocht, maar hem niet meer gevonden. Getuigen zeggen dat de man ongeveer rond de 23 jaar oud zou zijn. De politie zoekt getuigen van het incident. De vrouw raakte door de aanrijding gewond. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze behandeld. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrouw inmiddels weer thuis.