Chagrijnig na al dat slechte nieuws? Zes tips om de coronawinter door te komen

We hebben niet alles in de hand. Er is nu eenmaal corona en er zijn maatregelen. Je kunt je daar nog heel lang druk over maken, maar je gaat het niet veranderen. Probeer de bereidheid in jezelf wat te vergroten, het als het ware actief te omarmen. Bedenk: 'Hoe kan ik er het beste van maken voor mezelf en misschien iets bijdragen voor andere mensen?' Maar accepteer dat het er is en dat het soms moeilijk is, het zou gek zijn als het je helemaal niets zou doen. We zijn allemaal mensen.

Je kan jezelf iets nieuws aanleren. Gitaarspelen, een andere taal of iets wat altijd al je interesse had. Dan geef je jezelf een concreet doel. 'Tot aan de kerst ga ik proberen om Last Christmas proberen te spelen op het keyboard', zoiets.

Bezig zijn, je zelf iets voornemen en een actielijst maken. Dat verbetert al je stemming: je hersenen maken dopamine aan en het helpt je met de structuur. Bijkomend voordeel is dat je je aandacht richt op iets anders, dat is nu belangrijk. Het thema corona is bijna onontkoombaar, het gevaar is dat het te groot in je hoofd gaat worden en je jezelf er onnodig ongelukkig mee maakt.

Waar besteed je je aandacht aan? Daar is geluk voor een belangrijk deel afhankelijk van. Het gaat niet eens zozeer om de omstandigheden waarin je zit, maar vooral om hoe je in het leven staat.

"Af en toe moet je ook even tot rust komen. Het leuke is dat je dan vaak de beste ideeën krijgt"

Tip 3: Deel je gevoelens met andere mensen

Dat betekent dan niet alleen maar mopperen op de regering, maar deel ook je eigen onderliggende emoties. Dat je zegt: 'Ik maak me zorgen hierover, of ik heb vannacht slecht geslapen.' Het delen met anderen verhoogt je geluk.

Hoewel vooral mannen weleens denken dat het delen van gevoelens een teken van zwakte is, blijkt juist dat andere mensen je sympathieker vinden als je eerlijk je gevoelens deelt. Dat herkennen mensen en omdat jij je openstelt, doen zij dat ook meer. Het versterkt de band.

Relaties zijn sowieso één van de krachtigste bouwstenen voor een gelukkig leven. Daarin heb je allerlei gradaties, maar ook het luchtige gesprekje bij de bushalte of de koffieautomaat kan bijdragen. Of bel bijvoorbeeld een collega van tien jaar geleden of een oud buurmeisje. 'Ik bel je gewoon even, ik ben benieuwd hoe het met je gaat.' De kans is groot dat zij dat ook heel leuk vinden. Je investeert dan in misschien wel het belangrijkste bezit voor een gelukkig leven: je sociale netwerk.

Tip 4: Neem bewust pauzes

Het is goed om bewust pauzes te nemen. Even buiten een rondje lopen, muziekje luisteren (het liefst zonder herkenbare teksten, want dan gaan je hersenen toch aan het werk). Veel mensen pakken hun telefoon nu erbij als ze rust nemen, maar dan krijgen je hersenen nooit rust en staan ze altijd aan. Af en toe moet je ook even tot rust komen. Bijkomend voordeel is dat je dan vaak de beste ideeën krijgt.