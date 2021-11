Bondscoach Tijsterman selecteert vijf Noord-Hollanders voor WK handbal

Coronabesmetting

Merel Freriks behoort weer tot de selectie van het Nederlands team. De 23-jarige handbalsters uit Hoofddorp miste de voorbereiding op het WK vanwege een coronabesmetting. Het oefentoernooi moest ze daardoor aan zich voorbij laten gaan.

Nederland is op het WK in Spanje ingedeeld in groep D met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. Alle poulewedstrijden van Nederland worden gespeeld in Torrevieja. De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

De volledige WK-selectie van de handbaldames:

Lois Abbingh (Odense Handbold), Debbie Bont (Metz Handball), Rinka Duijndam (Thuringen HC), Kelly Dulfer (SG BBM Bietigheim), Merel Freriks (Borussia Dortmund), Laura van der Heijden (Borussia Dortmund), Yara ten Holte (Borussia Dortmund), Dione Housheer (Odense Handbold), Lynn Knippenborg (Neckarsulmer SU), Angela Malestein (FTC Rail-Cargo Hungaria), Larissa Nüsser (København Håndbold), Estavana Polman (Team Esbjerg), Inger Smits (SG BBM Bietigheim), Danick Snelder (SG BBM Bietigheim), Zoë Sprengers (TSV Bayer 04 Leverkusen), Kelly Vollebregt (Odense Handbold), Tess Wester (CSM Bucuresti), Bo van Wetering (Odense Handbold)