Zwaargewonde kitten achtergelaten in doos, politie stelt onderzoek in

De politie is een onderzoek gestart naar de vondst van een ernstig gewonde kitten bij Oosterleek. Het katje werd donderdagmiddag gevonden door de dierenambulance in een doos. Het dier was daarin gedumpt of achtergelaten.

De doos met daarin het zwaargewonde katje was in een tas van winkelketen Ikea achtergelaten op de Zuiderdijk, vlak bij een bankje van de Omringdijk tussen Oosterleek en Wijdenes. Volgens de politie ging het om een jong katje van ongeveer 8 – 10 weken oud. De kitten was er zo slecht aan toe, dat hij door een dierenarts uit zijn lijden verlost moest worden, schrijft de politie. Op vrijdag deed de dierenambulance Hoorn een melding van het gedumpte katje bij de dierenpolitie. Die heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. De politie is daarvoor op zoek naar mensen die meer weten over wie de eigenaar was van het diertje of iets gezien hebben van het dumpen van het jonge katje.

