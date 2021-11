Man (29) liet vuurwerk bij woning exploderen omdat bewoner 'vriend had verraden'

Een 29-jarige man uit De Kwakel is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een woning in Uithoorn afgelopen zomer. Hij gebruikte daarvoor zwaar vuurwerk. De rechter legde een celstraf op van 314 dagen en een taakstraf van 240 uur.

Van de celstraf zijn 300 dagen voorwaardelijk, wat betekent dat de man deze straf pas uit moet zitten als hij nog eens de fout in gaat. Omdat de Kwakelaar al 14 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij nu niet direct opnieuw de gevangenis in.

Naast de taakstraf, moet de man zich ook laten behandelen in een ggz-kliniek en zich houden aan afspraken met de reclassering. Ook moet de 29-jarige een schadevergoeding van 6.648 euro betalen aan woningstichting Eigen Haard voor de schade aan de woning.

Vriend verraden

De man uit De Kwakel veroorzaakte op 8 augustus een explosie bij een woning aan de Glanskopmees in Uithoorn. Hij heeft bekend dat hij een stuk vuurwerk – een cobra 6 – tegen het kozijn van de woning heeft gelegd en vervolgens laten ontploffen. De man wilde het slachtoffer afschrikken, omdat hij een gezamenlijke vriend zou hebben verraden bij de politie.

Niemand raakte gewond, omdat de bewoners van de woning op het moment van de explosie niet thuis waren. Wel veroorzaakte de explosie grote materiële schade en een groot gevoel van onveiligheid bij het slachtoffer, aldus de rechtbank. Ook had de explosie grote impact op omwonenden.

Lagere straf dan geëist

Justitie had vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, maar omdat de man zelf openheid van zaken had gegeven, besloot de rechtbank om een lagere straf op te leggen. Ook heeft de man een mediationtraject doorlopen met het slachtoffer, heeft hij afgesproken om de schade te vergoeden en heeft hij aangegeven mee te willen werken aan zijn behandeling in een kliniek.

Ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte speelden mee bij de beslissing tot een lagere straf. De vriendin van de man is zwanger en ze zijn net in een nieuw huurhuis getrokken. Als hij de gevangenis in had gemoeten, had zijn vriendin het huis niet alleen kunnen betalen. Ook lijkt de man verder zijn leven op orde te hebben en is hij niet eerder voor vergelijkbare delicten veroordeeld.