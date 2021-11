Twee mannen verwonden elkaar tijdens ruzie in Amsterdamse Kolenkitbuurt

Bij een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen in de Jacob van Arteveldstraat in de Amsterdamse Kolenkitbuurt zijn vanavond beide kemphanen gewond geraakt. Ze zijn aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd.

De mannen zouden met messen op elkaar in hebben gestoken. Wat de aanleiding van de ruzie was en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.