Jochem schenkt groot vissersarchief van zijn overleden broer aan Oud Enkhuizen

Vereniging Oud Enkhuizen kreeg deze week een bijzondere en grote schenking: tientallen mappen vol met informatie over de visserij in Enkhuizen. Het archief was van Ben Kornalijnslijper; hij overleed vorig jaar. Zijn broer Jochem bracht het archief naar vereniging Oud Enkhuizen. "Hier kan je alleen maar blij mee zijn", zegt Jorien Kant van de vereniging.

Jochem Kornalijnslijper staat voor de kratten vol met mappen van zijn broer Ben. "Dit is het visserijarchief van mijn broer." Zijn broer Ben heeft jarenlang allerlei gegevens bijgehouden over vissers, schepen en de visvangst in Enkhuizen.

Volgens Jochem was zijn broer al sinds kleins af aan bezig met het verzamelen van informatie. "Hij was een jaar of twaalf toen hij al in de krant stond met de vondsten die hij uit de grond had gevonden", vertelt Jochem over zijn broer.

Later werd Ben matroos. "Die interesse in al die zaken heeft hij meegenomen in zijn reizen als matroos. Daar kwam een enorme collectie scheepsgegevens uit en later zijn daar nog meer onderwerpen bijgekomen", vertelt Jochem.