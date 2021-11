Blamage AFC bij hekkensluiter, verrassende nederlaag Kon. HFC, Jong Volendam wint

Voor topploegen AFC en Koninklijke HFC is het uitgelopen op een teleurstellende middag. AFC verloor bij GVVV, dat nog niet gewonnen had dit seizoen, en HFC ging onderuit in Spakenburg. Jong FC Volendam kon overtuigend drie punten bijschrijven.

Teleurstelling bij AFC nadat de tegenstander voor het eerst wint dit seizoen - Pro Shots / Stefan Koops

GVVV - AFC 1-0 71' 1-0 Justin Spies Deze week werd pas besloten dat deze wedstrijd vandaag ingehaald kon worden. Zowel AFC tegen ASWH als GVVV - IJsselmeervogels werden afgelast vanwege coronabesmettingen. Voor AFC werd al snel duidelijk dat geen gemakkelijke middag zou worden tegen de rode lantaarn van de tweede divisie. De organisatie stond goed bij GVVV, waardoor de Amsterdammers moeite hadden met creëren van kansen. Na veertig minuten kreeg Cody Claver pas de eerste echte mogelijkheid. In de tegenstoot bleef de club uit Veenendaal gevaarlijk. Rechtsbuiten Spies betaalde het geduld van GVVV uit door twintig minuten voor tijd raak te schieten vanaf de rand van het strafschopgebied. De 2-0 was daarna dichterbij dan de gelijkmaker, maar in de slotfase werd de bal nog wel van de lijn gehaald na een aanval van AFC. De ploeg van trainer Uli Landvreugd zakt naar de derde plaats. Koploper Katwijk, waar Anthony Correia donderdag zijn contract verlengde, won voor de twaalfde keer in dertien duels en heeft nu liefst twaalf punten meer dan AFC. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Balende HFC-spelers na de 1-0 van Spakenburg - Pro Shots / Stanley Gontha

Spakenburg - Koninklijke HFC 2-0 25' 1-0 Floris van der Linden

78' 2-0 Floris van der Linden Ook Koninklijke HFC ging verrassend onderuit. De nummer vier van de ranglijst nam het op tegen Spakenburg, dat de wedstrijd als vijftiende begon. De eerste helft leverde kansen over en weer op. Eentje ging erin en het was HFC-doelman Mitchel Michaelis die moest vissen. Van der Linden rondde simpel af na een goede actie van ex-Ajacied Vince Gino Dekker. De Haarlemmers drongen naar rust meer aan, maar opnieuw scoorde Spakenburg. Na een counter via Dekker en Wimilio Vink schoot Van der Linden de bal voor de tweede keer binnen. Voor de spits was dat alweer zijn twaalfde goal van het seizoen. Daarmee is de Spakenburger topscorer van de competitie. Koninklijke HFC staat vijfde na veertien duels met 22 punten. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Blijdschap bij Jong FC Volendam na een goal tegen TEC - Pro Shots / Vincent de Vries

Jong FC Volendam - TEC 4-0 30' 1-0 Lequincio Zeefuik

72' 2-0 Koen Blommestijn

83' 3-0 Tayrell Wouter

87' 4-0 Tayrell Wouter In het stadion van Volendam was er wel wat te vieren. Zeefuik zorgde in de eerste helft voor het enige doelpunt door zijn tegenstander uit te kappen en koelbloedig te scoren. In de slotfase nam de ploeg van Johan Plat afstand van de club uit Tiel, nadat Volendam-keeeper Kayne van Oevelen een strafschop had gestopt. Blommestijn was het eindstation na een snelle tegenstoot, Wouter schoot een vrije trap tegen de touwen en vier minuten daarna knalde Wouter nog een keer raak: 4-0. Jong Volendam is de nummer twaalf in de tweede divisie met vijftien punten na dertien wedstrijden.