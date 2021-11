Progammering Patronaat weer op de schop: "We gaan onder de kerstboom heel hard huilen"

De cultuursector moet zich opnieuw aanpassen aan de nieuwste coronamaatregelen. Voor poppodium het Patronaat betekent dit dat de geplande optredens voor de komende drie weken praktisch allemaal geschrapt moeten worden. Door de vroege sluitingstijd van 17.00 uur en het zeer beperkte aantal bezoekers dat nog naar binnen mag, is er eigenlijk geen mogelijkheid om open te blijven. Jolanda Beyer, directeur van het Patronaat, vindt het allemaal heel vervelend. "Ik denk dat we een hele grote kerstboom neer gaan zetten en daaronder gaan zitten huilen."

Jolanda Beyer heeft haar team bij het Patronaat afgelopen zomer flink uitgebreid, met het vooruitzicht dat het poppodium weer open zou kunnen blijven. De boodschap van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge, komt dan ook hard aan. "We hebben de protocollen voor het Patronaat al 17 keer moeten aanpassen", zo vertelt ze. "Het is lastig om de logica erachter te snappen, want die is er eenvoudig echt niet meer. Maar we doen wat we kunnen."

Het valt haar steeds zwaarder om mee te buigen met de maatregelen die de coronacrisis met zich meebrengen. Maar ze begrijpt wel dat er iets moet gebeuren. "Zeker begrijp ik dat er iets moet gebeuren om hieruit te komen, maar ondertussen vrees ik wel dat ik straks de directeur ben die alleen maar in de coronapandemie gewerkt heeft."

Kennemer Jeugdorkest speelt niet

De Stadsschouwburg en Philharmonie in Haarlem hebben besloten om het optreden van het Kennemer jeugdorkest zondagmiddag te annuleren, omdat het niet goed voelt om zo'n groot orkest op één podium te laten zitten. Een optreden van het Scapinoballet vanavond gaat wel door, maar verder is de agenda voor de komende drie weken leeggemaakt. "We merken ook dat veel bezoekers afzeggen, omdat ze met de huidige situatie niet per se naar een optreden willen", zo vertelt een woordvoerder.

De Haarlemse singer-songwriter Yorick van Norden heeft de eer om vanavond als laatste op het podium van het Patronaat een optreden te geven. En daar had hij eigenlijk niet meer op gerekend. "Meestal gaan de maatregelen een dag later in, dus ik dacht dat het niet door zou gaan. Het kwam toch als een verrassing dat ik hier vanavond alsnog sta."

Hij heeft er heel veel zin in, ondanks een minder volle zaal. "Het is heel fijn dat we dit zo kunnen doen. Iedereen moet zitten, de bar moet dicht en natuurlijk is het niet ideaal, maar ik ben er heel blij mee."