Zwembaden en sportscholen druk met aanpassingen na nieuwe regels: "Schouders eronder"

Veel bedrijvigheid op de achtergrond bij sportscholen en zwembaden vandaag. Er moet veel worden georganiseerd na de aankondiging van gisteren dat sportlocaties vanaf zondag om 17.00 uur moeten sluiten. "We zijn druk met plannen en alles wat erbij komt kijken", zegt sportschooleigenaar George Bruynesteijn van Sporting de Gors in Purmerend.

Hij heeft zijn plan al klaar: "We gaan in het weekend langer open en meer lessen aanbieden. Het is kijken hoe het gaat, want we hebben dit nog niet meegemaakt. We kijken wat de klanten willen en proberen ons daar zoveel mogelijk op aan te passen."

Boos op de regering is hij niet: "Ik wil niet in de schoenen van onze ministers staan. Die doen ook hun best, ze zullen ook het best voor ons willen."

Zwemlessen

Ook bij de organisatoren van zwemlessen is er vandaag grote bedrijvigheid. Er moest flink geschoven worden met tijden om toch alle kinderen nog hun lessen te laten volgen. "De grootste puzzel is gelegd", zegt een opgeluchte Annalies van Zoeren. Ze is manager sport bij SRO, dat drie overdekte zwembaden in Haarlem en Huizen exploiteert en onderhoudt. "We zijn nu nog bezig met de communicatie naar alle ouders. Het lijkt erop dat het lukt, nu moet het ook in de familieagenda's passen."