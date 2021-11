Overvallen op tabakszaak en massagesalon dankzij personeel in kiem gesmoord

In een tijdsbestek van twee uur zijn gisteren in de Zaanstreek twee zaken overvallen. Aan het begin van de middag eiste een gewapende man geld van een medewerker van een tabakszaak in Zaandijk. Twee uur later stond ook een medewerker van een massagesalon in Purmerend oog in oog met een overvaller die geld eiste. In beide gevallen bleef het bij een poging.

Tabakszaak Zaandijk overvallen - Google Streetview

De overvaller van de tabakszaak aan de Goeman Borgesiusstraat in Zaandijk deed alsof hij een klant was en iets wilde kopen. Nadat hij zijn 'bestelling' had geplaatst, kwam hij aan de andere kant van de toonbank staan en eiste daar onder bedreiging van een mes geld van de medewerker.



Zonder succes, want de medewerker zag kans de overvalknop in te drukken. Daarop koos de overvaller eieren voor z'n geld, verliet de winkel en sloeg op de vlucht. De politie heeft naar hem gezocht, maar geen verdachte aangetroffen. Artikel gaat door onder kaart

Het gaat om een man van ongeveer 25 jaar oud met donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte jas, broek en muts en een donkergroene kol of sjaal. Aan de ringvinger van zijn linkerhand droeg hij een opvallende ring. Verder had hij een groene tas bij zich. Massagesalon Twee uur later belde een man aan bij een Chinese massagesalon in de Westerstraat in Purmerend. Direct nadat hij was binnengelaten, eiste hij geld. De medewerker ging daar niet op in, vluchtte de zaak uit en vroeg voorbijgangers op straat om hulp. Daarop nam de overvaller de benen. Enkele gealarmeerde omstanders achtervolgden hem, maar konden niet voorkomen dat hij in Westersteeg op een zwarte bromfiets sprong. Op die fiets zat een oranje-achtige maaltijdbox zonder stickers. De verdachte is 1,80 à 1,90 meter lang, was volledig in het zwart gekleed en droeg een zwarte integraalhelm met witte strepen. Verder had hij een zwarte sporttas bij zich.



Artikel gaat door onder kaart

Voor zover bekend heeft de politie vooralsnog geen reden om aan te nemen dat beide overvallen door dezelfde verdachte zijn gepleegd. Wie getuige is geweest van een de overvallen, of op basis van het signalement een verdachte denkt te herkennen, wordt verzocht dat te delen met de politie.