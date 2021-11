Haarlemmer krijgt drie jaar cel voor erotische fotoshoots en seks met tienermeisjes

De 53-jarige Haarlemmer Leroy C. verdwijnt voor drie jaar achter de tralies voor ontucht met meerdere minderjarige meisjes. Hij betaalde zes meisjes voor erotische fotoshoots, verleidde hen tot seksuele handelingen en had met de meeste meisjes ook daadwerkelijk seks.

C. ging tussen april en november 2020 regelmatig over de schreef. De helft van de meisjes was in die periode vijftien jaar oud, de andere drie zestien of zeventien. Voor de fotoshoots en de seks nam hij de meisjes mee naar een appartement, 'dat van een vriend van verdachte zou zijn', zo blijkt uit het rechtbankverslag.

Kinderporno

Dat C. de meisjes fotografeerde, betekent ook dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het maken en bezitten van kinderporno, oordeelde de rechtbank. "Door zijn handelen heeft verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers", aldus de rechtbank.

C. verdedigde zich door te stellen dat hij in de veronderstelling was dat het merendeel van de slachtoffers meerderjarig was. Volgens de rechtbank doet dat niets af aan het 'strafbare karakter' van zijn handelingen. Voordat hij de meisjes fotografeerde en seks met hen had, had hij zich ervan moeten verzekeren dat ze 18 jaar of ouder waren.

Bij het doorzoeken van C.'s woning en de woning van zijn vriend, is behalve kinderpornografisch materiaal ook drugs en munitie gevonden. Omdat niet kan worden vastgesteld dat die spullen eigendom van C. waren, of dat hij wist dat ze in de woningen lagen, is hij voor die strafbare feiten vrijgesproken.

Mensenhandel

Dat laatste geldt ook voor de aanklacht mensenhandel. C. zou een van zijn slachtoffers hebben voorgesteld om als gezelschapsdame aan het werk te gaan, en een ander hebben aangeboden om tegen betaling seks met andere mannen te hebben. Volgens de rechtbank is zo'n aanbod niet strafbaar zolang er geen actie is ondernomen om dat aanbod in de praktijk te brengen, wat in C.'s zaak niet kon worden bewezen.

Behalve tot drie jaar cel is C. ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 euro aan de zes slachtoffers. Bovendien mag hij de komende vijf jaar geen contact met hen zoeken. Als hij dat wel doet, wordt zijn gevangenisstraf per contactpoging met twee weken verlengd.