Robot vervangt horecamedewerker: "Ze komen altijd op tijd én zeuren nooit!"

Jeroen en zijn compagnon Marco kampten al jaren met personeelstekorten. Corona deed daar nog eens een schepje bovenop. "Iemand stuurde ons een filmpje van deze robots door, voor de grap, maar wij zijn er serieus naar gaan kijken en tot deze oplossing gekomen." De in China 'geboren' James en Amy worden nu ingezet om bestellingen rond te brengen. De reacties op de nieuwe obers zijn volgens Jeroen alleen maar positief. "Vooral kinderen vinden het heel erg leuk. Maar ook het personeel is er blij mee. De zware taken worden hen uit handen genomen."

Horecamedewerker Suus beaamt dat James en Amy fijne collega's zijn. "Aan het einde van de dag merk ik echt dat ik minder zwaar werk heb hoeven doen", vertelt ze. "We zouden alleen nog willen dat ze ook nog kunnen stofzuigen, maar dat zit er helaas nog niet in." Daarentegen zingen James en Amy wél verjaardagsliedjes. En dat is ook wat waard.

Robots nemen banen over

Volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort zijn robots op de werkvloer helemaal geen gek beeld. "De robots op Texel zijn nu nog grappig, maar waar we naar toe gaan is dat robots heel veel banen gaan overnemen", vertelt ze. De schatting is dat er 1 miljoen banen worden ingenomen door robots, dat is zo'n 30 procent.

Bang dat er door de robots geen werk meer is, hoeven we volgens haar niet te zijn. "Het is eigenijk niet zorgelijk, want er komen ook heel veel banen voor terug. In de ICT, in de installatietechniek maar ook in de zorg en het onderwijs."