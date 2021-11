Verontreinigde grond mountainbikeparcours Enkhuizen vanaf deze week aangepakt

De gemeente gaat de komende week beginnen met het herstellen van de afdeklaag van het mountainbiketerrein langs de Oosterdijk in Enkhuizen. De grond daar, een voormalige vuilstortplaats, is sterk verontreinigd en op meerdere plekken is de bovenste laag dekgrond te dun geworden.

De herstelwerkzaamheden starten ergens in de komende week en duren zeken drie weken. Op de plekken waar de afdeklaag te dun is, komt een halve meter schone grond. Daarvoor moet op een aantal plekken wel de beplanting worden verwijderd. Maar de gemeente laat weten ook weer beplanting terug te plaatsen.

Na een saneringsonderzoek bleek dat de grond sterk verontreinigd is met lood, paks en Pfos. Met name aan de randen van het terrein, liet de gemeente destijds weten. De wielervereniging kon nog wel gebruik maken van het terrein, alleen moesten kinderen onder de zes jaar goed hun handen wassen na gebruik van het parcours.

