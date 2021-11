Telstar-trainer Jonker na punt in Oss: "Mogen elkaar de hand schudden"

Telstar nam na het duel tegen TOP Oss een punt mee terug naar Velsen-Zuid. De kelderkraker tussen de twee laagvliegers in de eerste divisie eindigde in 1-1. Trainer Andries Jonker van de Witte Leeuwen kan leven met een punt. "Het hadden drie punten kunnen zijn, maar ook zomaar nul."

Andries Jonker: "Het was stroperig. Duurde te lang en weinig vertrouwen" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Het was in de eerste helft veel te stroperig. Het duurde te lang. Er zat teveel twijfel en onzekerheid in de ploeg", vertelt Jonker over de eerste helft van zijn ploeg. "Elke keer als we iets sneller speelden, gingen we er als een mes door de boter doorheen."

Quote "We moeten terug naar de basis. Daar zijn we hard mee bezig" Telstar-speler Niels van Wetten

Telstar-middenvelder Niels van Wetten had voorafgaand aan het duel op meer gehoopt dan een punt. "Over het vertoonde spel ben ik niet tevreden. Ik denk dat wij veel beter kunnen. Misschien kunnen we na afloop wel tevreden zijn met een punt, maar van tevoren vonden wij dat we hier drie punten hadden moeten halen", aldus Van Wetten. Tekst gaat verder onder de video.

Niels van Wetten: "Tevreden met een punt, niet met het spel" - NH Sport/Frank van der Meijden

Lees ook Sport Telstar neemt een puntje mee uit Oss

4-3-3 opstelling Net zoals in de afgelopen twee duels tegen ADO Den Haag en De Graafschap speelde Telstar weer in een 4-3-3 opstelling. Jonker: "Ik heb met de jongens gesproken. Zij hebben aangegeven dat er behoefte was aan meer vastigheid en daarom zijn we teruggegaan naar de basis van het voetballen. En dat betekent beginnen bij de verdediging. Voorin gebeurt er dan wel heel weinig." Door het gelijkspel blijft Telstar zestiende staan met achttien punten uit zeventien duels. Aanstaande vrijdag 3 december speelt Telstar een thuiswedstrijd. VVV-Venlo komt dan op bezoek in Velsen-Zuid. Bekijk hieronder de reactie van Andries Jonker over de keuze voor het 4-3-3-systeem.

Andries Jonker: "We hebben behoefte aan vastigheid in een 4-3-3 opstelling" - NH Sport/Frank van der Meijden