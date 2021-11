Bloedvorm Jong Ajax houdt aan met knappe zege; Jong AZ verliest na razendsnelle goal

In Doetinchem stond de wedstrijd in het teken van de deze week overleden Simon Kistemaker . De oud-trainer van onder andere De Graafschap, Telstar en FC Volendam werd geëerd met vuurwerk en een indrukwekkende minuut stilte.

Toen de wedstrijd begon bleek Jong Ajax de betere ploeg. Naci Ünüvar maakte in de 24e minuut alweer zijn negende van het seizoen toen hij door Kian Fitz-Jim alleen voor de keeper werd gezet: 0-1. Bij rust was het gelijk, omdat De Graafschap na een klein slotoffensief via Joey Konings wist te scoren.

Jong Ajax kwam in de tweede helft moeilijker tot kansen, waardoor het bij 1-1 leek te blijven. De Graafschap zocht het winnende doelpunt, maar de bal ging er aan de andere kant in. Invaller Christian Rasmussen was het eindpunt van een counter, waarna hij de bal door de benen van doelman Hidde Jurjus heen schoot. Arjany Martha, die de assist gaf bij de 1-2, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 1-3 door hard raak te schieten via de binnenkant van de paal.

In de laatste twaalf duels werd er negen keer gewonnen gewonnen door Jong Ajax. De ploeg van trainer John Heitinga staat daardoor knap derde in de eerste divisie. De achterstand op koploper FC Volendam is zes punten. In de tweede periode staan Jong Ajax en Volendam samen bovenaan met twintig punten uit acht duels.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Van Gelderen (Van der Sloot/84), Llansana, Musampa, Salah-Eddine; Fitz-Jim (Rasmussen/46), Taylor; Hlynsson, Regeer, Ünüvar (Douglas/84); De Waal (Martha/84)

