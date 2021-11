Straten in IJmuiden aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege angst voor rellen

Burgemeester Frank Dales, de teamchef van de politie en de officier van justitie hebben besloten om het gebied vanaf Pontplein, rondom Plein 1945, de Lange Nieuwstraat en de Kennemerlaan tot de Dokweg vanaf 17.00 uur vanavond als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Ze zijn bang voor rellen na de persconferentie waar waarschijnlijk nieuwe maatregelen in worden aangekondigd.

Het veiligheidsrisicogebied geldt vanaf 17.00 uur vandaag tot en met maandag 29 november 06.00 uur. Binnen het veiligheidsrisicogebied mag de politie op aanwijzing van de officier van justitie preventief fouilleren. Verder zijn er geen beperkingen voor de bewoners in deze straten en kunnen ze gewoon hun woning verlaten.

Volgens een persbericht van de gemeente waren er aanwijzingen dat er op Plein 1945 in IJmuiden gaat worden gedemonstreerd. Ook vorig jaar waren er rellen in de gemeente Velsen tegen de coronamaatregelen, die de gemeente nog vers in het geheugen heeft. Er werd toen zelfs een noodbevel afgekondigd toen jongeren onder andere veel vuurwerk afstaken. Uit angst dat dit weer gebeurt, worden er nu al maatregelen genomen.