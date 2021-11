'Anti-Black Fridayactie' in Haarlem: actievoerders lijmen zich vast aan winkelruit

De etalage van een grote kledingwinkelketen aan de Grote Houtstraat was vanmiddag het decor van een actie van Extinction Rebellion. Gehuld in vuilniszakken lijmden drie actievoerders hun handen aan de binnenkant van de etalageruit vast om aandacht te vragen voor de kledingindustrie, die volgens de organisatie zeer vervuilend is voor het milieu.

Terwijl de drie actievoerders in de etalage staan, vragen de overige leden van de groep aandacht voor hun actie en dat is niet zonder toeval precies op deze dag. “Black Friday is natuurlijk echt een dag waarop mensen veel gaan kopen en waarop bedrijven mensen verleiden nog meer te kopen. En wij willen dat op deze dag onder de aandacht brengen,” aldus Mira Geirnaert van de actiegroep, die zich inzet voor een beter klimaat. Regen Volgens Geirnaert is de ‘fashion-industrie extreem vervuilend’. Dat het vanmiddag regent, ziet ze juist niet als een nadeel. “Die regen stimuleert mensen juist om thuis te blijven en niet te kopen. Dus dat is een voordeel.”

Quote "Normaal gebruikt de politie cola, maar hier in Haarlem dus niet" actievoerder Janneke

Na een tijdje arriveert de politie en die laat er geen gras over groeien. De agenten willen de drie actievoerders zo snel mogelijk uit de etalage verwijderen. Zichtbaar met enige moeite worden de vastgelijmde handen één voor één van het raam losgetrokken, iets wat niet helemaal pijnloos verloopt. "Ik ben er wel van geschrokken", reageert actievoerder Janneke van Dijk. "Ik heb begrepen van andere acties dat de politie cola gebruikt om de handen los te weken, maar in Haarlem doen ze dat dus niet." Volgens Janneke zou er nu echt iets moeten veranderen in de wereld. "De westerse wereld stoot nog steeds veel te veel CO2 uit en de kledingindustrie is een grote vervuiler." Ze verwacht in de toekomst nog veel meer van dit soort acties. "Was het maar waar dat we geen actie meer hoeven te voeren, dat zou goed zijn voor de wereld."