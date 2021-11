De Aftrap van vrijdag 26 november met Tom Overtoom en Damon Mirani

Damon Mirani is aanvoerder van FC Volendam dat dit seizoen maar één doel heeft: promoveren naar de eredivisie. Tom Overtoom was een groot talent uit de Ajax-opleiding en de beste op het jeugd-WK van 2002 in Frankrijk. Nu wil hij vooral zoveel mogelijk speelminuten maken bij Telstar. Beide voetballers zitten in aflevering 17 van De Aftrap aan tafel bij presentatoren Jack Mühren en Edward Dekker.