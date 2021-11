Koopjesjagers pikken Black Friday nog mee voor maatregelen: "Laatste slagje slaan"

Regen en kou hielden het winkelend publiek vandaag niet tegen om op Black Friday op de valreep koopjes te scoren in Haarlem. "Het zal drukker zijn dan normaal, vooral door de maatregelen die eraan komen", zei Hildo Makkes van der Deijl aan het begin van de middag, vertegenwoordiger van de horeca en retail in centrum Haarlem.

"Het zal een drukke dag worden. Ik verwacht dat winkeliers nog extra hun voorraad zullen promoten", aldus Makkes van der Deijl, voorzitter van Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Haarlem. Hoewel het begin van de middag nog rustig leek in het centrum, liepen de mensen die er wel waren in ieder geval met volle tassen. "Toch nog even een slagje slaan nu het nog kan", zegt een vrouw.

Maar niet iedereen is met die gedachte de stad in gegaan. "Nee hoor, het is toeval", zegt een moeder met haar dochter. "We wilden gewoon graag de stad in. Haarlem is gezellig en we zijn lekker even lunchen"

'Verslagenheid'

Volgens Makkes van der Deijl is het opnieuw een flinke dip dat er harde maatregelen komen. Winkeliers en horeca voelen zich verslagen. Hij maakt zich vooral zorgen om de personeelstekorten. Eerder moest hij zelf door de lockdown al afscheid nemen van achttien medewerkers, van wie er slechts enkelen terugkeerden.

Makkes van der Deijl: "Horecaeigenaren hebben grote moeite enthousiast te blijven en personeel te blijven enthousiasmeren. Als we nu weer personeel moeten laten gaan, en sommigen hebben met moeite hun team net weer compleet, zorgt het ervoor dat we straks wéér personeel moeten zoeken. Het is een kaalslag, het is echt niet te doen."

Sluitingstijden

Hij verwacht dat de sluitingstijden terug zullen worden gebracht naar 17.00 uur voor zowel horeca als de niet-essentiële winkels. "Gods gratie als dat 18.00 uur zal worden voor de winkels." Makkes van der Deijl voorziet dat er in januari nog hardere klappen zullen vallen. "Er moet een goeie financiële tegemoetkoming komen, anders gaan er weer een aantal koppen op het hakblok vanaf het nieuwe jaar."

"Als je het virus er uiteindelijk onder wilt krijgen, moeten we wat doen", zegt een vrouw. Ook haar dochter zegt het jammer te vinden en merkt dat 'iedereen er wel een beetje klaar mee is'. "Ik snap dat het nodig is voor de zorg, dus het is niet anders."