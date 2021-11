Burgemeester sluit beschoten pand in Den Helder voor tweede keer, nu na brand

Voor de tweede keer zet burgemeester Jan de Boer voor drie maanden een slot op een pand aan de Steengracht in Den Helder. Ook heeft de bewoner weer een gebiedsverbod voor dezelfde periode gekregen. Het is volgens De Boer een noodzakelijke stap. Dit bewuste pand werd in april beschoten en werd gisteren getroffen door een brand.

Dit neemt niet weg dat de huidige situatie voor de omwonenden onveilig kan aanvoelen, zo erkent de burgemeester ook. "Het incident zal uw gevoel van veiligheid echter niet vergroten. Het is immers niet de eerste keer dat er in of nabij de woning een onveilige situatie is geweest. Daar ben ik me goed van bewust. Ik heb u in een eerdere brief aangegeven dat uw woning juist een plek is waar je je veilig moet voelen."

Het is volgens burgemeester Jan de Boer 'nog te vroeg' om iets te zeggen over een mogelijke connectie tussen de beschieting van april en de brand van gisterochtend. Dat meldt hij in een bewonersbrief aan de omwonenden. "Voor zover we nu kunnen zien, zijn er - behoudens het binnenkrijgen van rook - geen gewonden gevallen en is er vooral materiële schade."

Ondanks dat niet bekend is of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, heeft De Boer besloten toch meteen actie te ondernemen. "Op dit moment weten we dus nog niet wat de exacte toedracht van het incident is. In overleg met de politie wacht ik de uitkomsten van het onderzoek in dit geval echter ook niet af. Daarvoor zijn er al te veel incidenten geweest. Voor nu is het belangrijk de rust te herstellen."

Het pand is, net als in april, weer voor drie maanden gesloten en de bewoner heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Zowel de eigenaar als de bewoner van het pand zijn op de hoogte gesteld over de maatregelen. "Beiden begrijpen dat ik deze stap zet."

De politie liet gisteren al weten het eerdere voorval wel mee te nemen in haar onderzoek.