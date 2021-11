Gerard Wessel maakte fotoboek over Herman Brood: "Het was zeker een vriendschap"

Fotograaf Gerard Wessel is met zijn camera op zoek naar rock en roll en de kleurrijke zelfkant van het leven. Dus toen hij de kans kreeg om de 'hoffotograaf' van Herman Brood te worden, greep hij die met beide handen aan. Voor zijn foto's van onze eigen rock en roll-junkie kreeg hij al eens de Zilveren Camera en nu is er een boek genaamd: 'Brood'.

Jarenlang ging Wessel eens in de zoveel weken een etmaal met Brood op stap en maakte hij honderden foto's. "Als hij mij belde dan stond er altijd iets te gebeuren, een lp-opname of er moest een werk worden gesigneerd", vertelt Wessel op NH Radio. "Het was zeker een vriendschap, maar bij ons stond wel altijd de fotografie op nummer 1."



Voor het boek maakte Wessel een keuze uit al het materiaal wat hij had liggen, maar hij zocht ook oude vrienden op die hij ontmoette in de intense periode dat hij met Herman Brood optrok. "Soms deden we ook gewoon een rondje Amsterdam. Gingen we rondlopen naar de Zeedijk, het Damrak of het Vondelpark", herinnert Gerard zich. "Met Herman gebeurde altijd wat. Hij werd door mensen benaderd en hij vond het leuk om aandacht te krijgen. Hij liet zich van een stoel vallen of hij sprak wildvreemden aan. Hij was heel goed in sociaal contact, met jong en oud."

Gerard Wessel, fotograaf Herman Brood - Gerard Wessel

Wessels's foto's zijn afgedrukt in tijdschriften en ze werden gebruikt voor platenhoezen. Maar dat ging niet altijd in goed overleg, vertelt Gerard. "Ik kwam wel eens bij hem en dan zag ik daar een paar platen liggen, en dan zei ik: 'hee, wat raar, want dat zijn mijn foto's'. Ja, zei Koos (Koos van Dijk, de manager van Herman Brood) dan, ik had die foto's gevonden bij Herman." Het is allemaal goed gekomen later, sust Wessel, maar hij heeft Koos er wel een paar keer op moeten aanspreken. Een klik Gerard Wessel kwam al vroeg in zijn leven in contact met Brood. Ze komen allebei uit Zwolle en toen Wessel voor zijn foto-opleiding een portretserie moest maken, dacht hij meteen aan zijn stadsgenoot. "Op het moment dat hij mij zag, was er een klik." Dat was het begin van een jarenlange professionele vriendschap, zoals Wessel het noemt, waarin hij regelmatig een etmaal met Herman de hort op ging. "Het begon vaak met een optreden. Daarna gingen we naar zijn atelier, dan soms nog naar een casino of af en toe naar een bordeel en als je daarbij bent dat zijn intensieve uren. Dan was ik dood en dood op. Na zo'n etmaal was het wel weer voldoende."

Interview met Gerard Wessel - NH Nieuws

Hij herinnert zich ook een scene met Herman op een Spaans strand. Brood had daar een expositie in een chique galerie en was daar, volgens Wessel, binnen twee dagen een lokale beroemdheid geworden met optredens op het plaatselijke podium. Maar hij had ook minder verkocht dan hij had verwacht. "Hij haalde zijn schilderijen van de muur af en nam ze mee naar het strand, tot woede van de galeriehoudster." Op het strand waaiden de schilderijen door een plotseling opkomende wind in zee. "Het was een raar fenomeen dat Herman daar toen gekleed en al in zee ging om die schilderijen eruit te halen. Hij legde ze op het strand en maakte daar wat spektakel, tot een dame voorbij kwam. Ze keek naar de werken en vroeg: 'is that for sale?' en daarna; 'I buy them all. Het bleek de eigenaresse van Guinness Beer te zijn en Herman had zijn schilderijen verkocht.



Een half jaar voor zijn overlijden zocht Gerard Wessel Herman op. Hij was toen op Bonaire en was lichamelijk aan het achteruit gaan. Gerard werd door hem opgewacht, met een leguaan op zijn hoofd. Een foto die ook in het boek staat. "Hij was nog wel fotogeniek, maar had moeite met bewegen. Het ging trager, hij was een beetje zijn scherpte kwijt."



Toch had hij zijn zelfgekozen dood niet aan zien komen, vertelt Wessel. "Ik had al wel eens een scene gefotografeerd, dat hij zichzelf doodschoot. Dat hij zichzelf een pistool tegen zijn hoofd zette. Dat is wel een soort indicatie dat dat speelde in zijn gedachten."



