Vervuild slib gedumpt in Markermeer: "Kom er gewoon eerlijk voor uit"

Enkhuizer visser Wouter Klaassen (43) is enorm geschrokken over het nieuws rondom Natuurmomumenten, waarin werd gesteld dat de natuurbeschermingsorganisatie vervuild slib en vieze grond heeft gebruikt bij de aanleg van de Marker Wadden. "Misschien komt er wel meer boven water. Wat gaan ze dan zeggen?"

Werkzaamheden in Markermeer - NH Nieuws

Natuurmonumenten heeft toegegeven dat er vervuild slib en vieze grond is gebruikt bij de aanleg van de Marker Wadden, een project dat ervoor moet zorgen dat de natuur in het Markermeer wordt hersteld en de biodiversiteit wordt verhoogd. Ook willen ze de waterkwaliteit verbeteren. Vorig jaar ontkende Natuurmomenten nadrukkelijk nog dat zij geen vervuilde slib en vieze grond gebruikte. "We hadden beter moeten communiceren, we hebben niks te verbergen", liet de natuurbeschermingsorganisatie deze week weten aan Omroep Flevoland. Niets is minder waar. Dankzij initiatiefnemer en tevens natuurliefhebber Annemieke van Straten van Stichting Annemieke, die maandenlang WOB-documenten van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport doorspitte, is de waarheid boven tafel gekomen. Palingvissers uit Enkhuizen, maar ook uit Urk en Volendam, zijn woest. Zij waarschuwden al jaren voor misstanden bij de aanleg van de Marker Wadden. Eén daarvan is de 43-jarige visser Wouter Klaassen uit Enkhuizen.

Vorig jaar maakte hij, samen met Van Straten, nog een rondje rond de Marker Wadden, om zo de situatie van dichtbij te bekijken. De visser vond allemaal dode vogels, die in poeltjes lagen, vertelt hij. "Het waren er echt veel. Ook spoelden er voorheen grote hoeveelheden dode vissen aan." Ook zijn de paden verhard met plastic bouwafval, vervolgt hij. "Vrachtschepen voerden 's nachts zonder automatisch identificatiesysteem (AIS), die hebben ze toen uitgezet. Meerdere gebeurtenissen waarbij ik even achter m'n oren moest krabben."



"Waarom wordt er vervuild slib en vieze grond 'gedumpt' in een zoetwatergebied waar ook nog eens gevist wordt en waar mensen hun brood verdienen?", vraagt Klaassen zich af. Daarbij is de visser fel tegen de komst van natuureilanden. "Door de komst van de eilanden is het gebied zowat visvrij geworden. In de wintermaanden vissen wij daarjuist op de snoekbaars en tijdens het palingseizoen op de aal, maar ineens is alles anders. Ook de mosselbedden worden onderdompeld in zand, wat weer resulteert in minder eten voor de vogels, stelt hij. "Een vreemd verhaal."