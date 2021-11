'Dakloze' sportclub Kenamju creatief na brand: workouts in een lege nachtclub

Het is soms nog een klein beetje wennen voor sportschooleigenaar Elco van der Geest. Door een brand in zijn sportcentrum Kenamju worden sommige van zijn lessen nu gegeven in club June, een discotheek in Haarlem. En dat betekent dat Van der Geest naast sportinstructeur ook een klein beetje dj is.

Elco van der Geest (rechts) geeft instructie - Michael van der Putten / NH Nieuws

Terwijl de lichten flikkeren zoals het hoort in een discotheek, telt Elco van der Geest van vijf naar nul. "Kom op jongens, daar gaan we weer. Het tweede setje." Sportcentrum Kenamju, bekend als judoclub van Cor van der Geest die vele topjudoka's voorbracht, kreeg twee weken geleden te maken met een brand in de technische ruimte. "Gelukkig is de brand beperkt gebleven tot die ruimte", zegt Van der Geest. "Maar de rookschade is echt enorm, dat zit door het hele pand."

Quote "Ik dacht: mijn club staat toch leeg" Martijn Bevelander - eigenaar discotheek

Toen June-eigenaar Martijn Bevelander over de brand hoorde, wilde hij Elco graag helpen. "Ik ken Elco omdat ik sport bij Kenamju. Kort na de brand kregen wij van de regering te horen dat de horeca weer om 20.00 uur dicht ging en dus dacht ik: mijn club staat leeg, waarom laat ik Elco er niet zijn sportlessen geven." Snel werd er door de beide heren geschakeld en de daarop volgende week vond de eerste les plaats. "Ik heb wel eens meegedaan", vervolgt Bevelander , "en ik moet zeggen dat het erg leuk is. Iedereen is zwaar positief en dankbaar." Tekst gaat door onder de foto.

Michael van der Putten/NH nieuws

De club-eigenaar geeft zijn ruimte niet helemaal gratis weg. "Omdat het gedekt wordt, krijg ik een kleine onkostenvergoeding. Zo zit er toch nog iets in voor mij. Maar als het niet gedekt zou zijn, had ik het gratis gedaan. Je moet elkaar toch allemaal een beetje helpen in deze tijden." Niet alleen Elco is ontzettend blij met de hulp. Ook de sporters reageren enthousiast. "Ik vind dit echt een leuk concept", hijgt Cindy Elsnerus na de les. "Ik zou het wel tof vinden om dit vaker zo te doen. Het geeft een goede vibe om te sporten in de club."

Quote “We zoomen vaak in op de negativiteit van corona" Martijn Bevelander - eigenaar discotheek

Ook Bevelander ziet dat wel zitten. "We zoomen vaak in op de negativiteit van corona, maar soms ontstaan er juist ook nieuwe dingen als dit. Ik heb dan ook gesprekken gevoerd met Elco en zijn broer Dennis van der Geest (ook nauw betrokken bij de familiesportschool Kenamju) om dit misschien een vast onderdeel te laten worden van Kenamju." Ondertussen roept Elco dat het laatste setje is aangebroken. "Nog drie, twee, één en klááár", roept hij. Of zijn aanmoedigingen vaker te horen zullen zijn in de nachtclub, blijft nog even de vraag. Eerst moet zijn sportcentrum weer volledig open gaan en dan is er ook nog de pandemie. Maar de wil om eerst te sporten, dan te dansen en uiteindelijk – met een biertje - te sjansen, is er zeker.