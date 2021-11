Een Haarlems icoon is niet meer: de Groene Mug zoemt niet meer door de stad

"Het is het einde van een muggentijdperk", verzucht Fred. Zijn groene pak is de deur uit. Hij had nog wel wat aanvragen voor optredens staan, maar die gaan niet meer door. In 2009 trok hij het loodzware pak voor het eerst aan. "Ik werd ingehuurd om het project Haarlem Klimaatneutraal te promoten. Dat zou tot 2030 duren. Mijn eerste optreden was het uitdelen van de Groene Mugbokaal aan de ijsbaan in Haarlem." Die kreeg de bokaal vanwege de energiezuinige maatregelen op het terrein.

Ondeugende actie van Giel Beelen

Die uitreikingsceremonie van de Groene Mugbokaal vond plaats tijdens het Bevrijdingsfestival in de Haarlemmerhout. Fred moet lachen als hij daar aan terugdenkt. "Het pak was nog niet af en hing met spelden aan elkaar. Ik moest ook oppassen dat ik niet van mijn stelten af sodemieterde, want er lagen allemaal kabels." En toen gebeurde er ook nog iets opmerkelijks. "Giel Beelen was presentator en die ging de mug toen swaffelen. Dat stond daarna vrij snel in de krant."