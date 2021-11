Sigrid maakt adventskalenders voor de zorg: "Lijkt alsof we ze vergeten zijn"

Sigrid Koeleman uit Wognum wil het personeel in het Dijklander Ziekenhuis een hart onder de riem steken. Met zelfgemaakte adventskalenders hoopt ze iets leuks te kunnen doen in deze moeilijke tijden.

Een kalender kost 10 euro en de opbrengst gaat naar de Bijenstichting. Sigrid hoopt dat er in ieder geval 900 kalenders verkocht worden, want zoveel verplegend personeel werkt er bij het Dijklander ziekenhuis.

"Er zitten ook wel meerdere prijzen achter. Er zit bijvoorbeeld ook biologische chocolade in, daar zijn meerdere prijzen van. Ook biologische maaltijdpakketten en tegoedbonnen voor een biologische supermarkt. De hoofdprijs is een overnachting bij de bioboer."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]