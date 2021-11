Provinciale subsidieoproep lijkt aangekomen: West-Friese gemeenten grijpen massaal in

Inmiddels kunnen ook de West-Friese gemeenten aanspraak maken op de provinciale subsidieregeling, die recentelijk is uitgebreid om de woningnood in Noord-Holland te versnellen. Aanvankelijk gold deze regeling namelijk alleen voor de zogeheten bouwgemeenten, maar daar is verandering in gekomen. Zo gebruikt de gemeente Koggenland de subsidie momenteel voor twee woningbouwprojecten. Eén daarvan is het project Lijsbeth Tijs in Berkhout, waar 56 energiezuinige nieuwbouwwoningen in drie fasen worden gerealiseerd. De laatste bouwfase van het nieuwbouwproject is officieel van start gegaan, goed voor 34 woningen.

Ook voor de vrijgekomen schoollocaties aan Het Veer in Avenhorn is de subsidie gebruikt. Het moet een wijk worden met verschillende soorten woningtypes, zowel koop als huur. "We kijken op dit moment of er nog meer projecten zijn die in aanmerking komen voor deze subsidie", zegt woordvoerder Astrid Schoo.



Ook de gemeente Hoorn weet de subsidieregeling goed te vinden, die tot de 50 grote steden van Nederland behoort. "De samenwerking met de provincie verloopt goed", zegt woordvoerder Marieke van Leeuwen. Voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, een miljoenenplan rondom het stationsgebied, is meermalig een bedrag vanuit de provincie op de Hoornse rekening gestort. Zelfs voor de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen is een subsidie aangevraagd, waarvoor de gemeenteraad in oktober groen licht gaf. Samen met woningcorporatie Intermaris wordt gewerkt aan een woningbouwplan, goed voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. "En dat is prettig", geeft woordvoerder Van Leeuwen aan. "Die woningen zijn broodnodig in Hoorn."

Aanvragen ingediend

De SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) maken nog geen gebruik van de subsidieregeling, geeft woordvoerder Ilma Tjeertes aan. "Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de subsidie aan te vragen. Ook loopt er binnen de gemeenten een onderzoek voor welke projecten er nog meer een aanvraag gedaan kan worden. De provincie verbindt namelijk een aantal voorwaarden aan de subsidie."