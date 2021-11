'Geen ongeregeldheden' verkiezingen Dijk en Waard: voorlopige uitslag blijft hetzelfde

Het Gemeentelijk Stembureau is geen ongeregeldheden tegengekomen bij het tellen van de stemmen van de herindelingsverkiezingen van Dijk en Waard. De Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) en Lokaal Dijk en Waard blijven met respectievelijk zeven en zes zetels de grote winnaars. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een zitting van het Gemeentelijke Stembureau. Vier raadsleden zijn met voorkeursstemmen in de raad gekozen.

Na het tellen van de stemmen verandert er niets aan de zetelverdeling zoals die op de avond van de verkiezingsuitslag (voorlopig) werd weergegeven. Dit betekent dat Authentiek Dijk en Waard en one-issuepartij Rob Planken - die wil dat Sint Pancras en Koedijk-Noord over twee jaar bij Alkmaar aansluiten - niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zullen zijn.

Twee stembiljetten waren in een verkeerde bak beland, waardoor ergens twee stemmen te veel stonden geregistreerd terwijl op een andere plek twee stemmen te weinig waren. Dit is rechtgetrokken. Verder waren er geen onregelmatigheden, aldus het Gemeentelijk Stembureau.

In totaal is er door 24.641 mensen uit Heerhugowaard en Langedijk gestemd; dit is een opkomst van bijna 36 procent. Bij het tellen van de stemmen bleek dat een klein deel van de stembiljetten niet was ingevuld omdat mensen blanco stemden. Ook was een klein aantal biljetten ongeldig, bijvoorbeeld doordat mensen meerdere hokjes hadden aangekruist.

Voorkeursstemmen

Een zetel is 664 stemmen waard. Over het algemeen wordt door partijen na de verkiezingen in Dijk en Waard de volgorde op het stembiljet aangehouden, wat betekent dat een nummer vier of lager op de lijst geen zetel bemachtigt wanneer zijn of haar partij drie zetels heeft. Bij sommige partijen zijn echter toekomstige raadsleden die lager stonden op de lijst hogerop gekomen doordat ze voldoende voorkeurstemmen hebben bemachtigd.

Dit is het geval bij Gijs Dirkmaat (Senioren Dijk & Waard), Nicky Stammis (VVD), Gea Klercq-Glas (CDA) en Karin van der Vliet (Lokaal Dijk en Waard).

Iemand die met voorkeurstemmen een zetel krijgt, moet eerst nog bevestigen of hij of zij echt in de raad wil. Is dat niet het geval? Dan komt de eerstvolgende op de lijst in aanmerking.

Nieuwe raad

In de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard zijn 37 zetels te verdelen. De meeste 'oude' partijen die meededen aan de verkiezingen zijn een samenwerking met hun collega-partij in de andere gemeente aangegaan.

Na de verkiezingsuitslag beloofde John Does, lijsttrekker van de grootste fractie, Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij, al 'voor Kerstmis' een nieuwe coalitie te vormen. De nieuwe raad gaat na 1 januari, wanneer de fusie een feit is, aan de slag.

Maandag stelt het Centraal Stembureau de verkiezingsuitslag definitief vast.