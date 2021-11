Rioolwaterzuivering Blaricum en Huizen worden samengevoegd

De twee oude waterzuiveringsinstallaties in Blaricum en Huizen zijn aan vervanging toe. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft besloten de twee installaties te vervangen door één nieuwe waterzuivering. Deze staat gepland in Huizen en zal over een aantal jaar het water moeten zuiveren van Blaricum, Huizen, Eemnes en Laren.

Uit onderzoek is gebleken dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe installatie te bouwen in plaats van de twee oude te renoveren of nieuw te bouwen. Met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie kan het afvalwater nog beter gezuiverd worden. Ook is het mogelijk om innovatie toe te passen zoals het hergebruik van reststoffen, van warmte en van gezuiverd afvalwater.

Minder mogelijke wateroverlast Gooyergracht

Een andere overweging voor om de installatie in Blaricum niet terug te laten keren is mogelijke wateroverlast in de Gooyergracht. Door klimaatverandering wordt de kans op piekbuien en daarmee wateroverlast groter. Als de RWZI in Blaricum meer gezuiverd afvalwater zou gaan lozen op de Gooyergracht, dan stijgt het waterniveau en zou daarmee ook de kans op wateroverlast rond de Gooyergracht verder toenemen.

Wat uiteindelijk gebeurt met het terrein dat in Blaricum vrijkomt, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van wensen van gemeente en inwoners. De in 2022/2023 op te stellen Omgevingsvisie zal hiervoor richtinggevend zijn.

Als de bouwplannen voor de nieuwe zuivering zijn uitgewerkt, dan volgt in 2024 besluitvorming over de bouw op de gekozen locatie. Tot die tijd wordt het ontwerp van de nieuwe installatie uitgewerkt, wordt er gekeken naar de technische eisen en worden de nodige vergunningen aangevraagd.