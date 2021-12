Gemeente grijpt in: hoe wonen in Haarlemmermeer betaalbaar moet worden

MInimaal vijftig procent van nieuwe woningen moet 'betaalbaar' zijn, een zelfbewoningsplicht en projecten moeten bij een corporatie uit de regio worden ondergebracht. Het is een greep uit de aanvullende eisen die de gemeente aan ontwikkelaars en bouwprojecten stelt met als doel om wonen in Haarlemmermeer weer betaalbaarder te maken.

Dat blijkt uit de nota 'Betaalbaar wonen in Haarlemmermeer'. "Haarlemmermeer kent een groot tekort aan woningen. De druk op de woningmarkt strekt zich uit over alle prijssegmenten en betreft zowel huur als koopwoningen. Dit leidt tot onaanvaardbaar lange wachttijden en prijsstijgingen", schrijven verantwoordelijk wethouders Sidali en Nobel.

Daarnaast moeten inwoners van de gemeente voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de kleine kernen van de gemeente. Ook geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Laatstgenoemde verplicht een koper zelf in de woning te gaan wonen voor in ieder geval drie jaar. Wordt de woning binnen die periode verkocht, moet de koper een boete betalen aan de gemeente.

"De belangrijkste oplossing is het bouwen van veel meer woningen in alle prijsklassen. Daarmee zijn we volop bezig. Voor de huishoudens met een inkomen tot anderhalf keer modaal willen we ons extra inzetten", aldus de wethouders. Minimaal vijftig procent van nieuwe woningen moet dan ook beschikbaar zijn voor deze mensen.

"Een ontwikkelaar is geen sociale instelling en wil best ontwikkelen bij een smalle winst, maar zal bij verlies gewoon niet ontwikkelen"

Michel Eikelenboom, makelaar in de regio, wijst op het feit dat deze eisen alleen voor nieuwe woningen en voor plannen waar nog geen vergunning voor is afgegeven. "Het is dus nog maar de vraag wanneer we het effect van deze eisen zullen zien. Daar heb je als gemeente minimaal twee jaar voor nodig", vertelt hij.

Daarnaast is het volgens Eikelenboom de vraag of ontwikkelaars met al deze eisen hun plannen rond kunnen krijgen. "Een ontwikkelaar is geen sociale instelling en wil best ontwikkelen bij een smalle winst, maar zal bij verlies gewoon niet ontwikkelen."