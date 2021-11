De Peiling: Bij verlies van een dierbare hoor je altijd rouwverlof te krijgen

Wanneer je een dierbare verliest, stort je wereld in elkaar. Je weet dat er een zware periode aankomt, waarin je rouwt. Op dit moment is er geen verlof na het overlijden van een gezinslid. Een petitie die pleit voor een rouwverlof is bijna 80.000 keer ondertekend. Ook de Tweede Kamer sprak gisteren over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Vind jij dat er een rouwverlof moet komen?

Wanneer er een direct familielid overlijdt, kun je nu gebruik maken van het calamiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof varieert van een paar uur tot hooguit enkele dagen. Daarna kun je in overleg met je werkgever afspraken maken over verder verlof. Maar in tegenstelling tot andere Europese landen is er in ons land nog geen rouwverlof. Zo krijgen de Belgen drie dagen verlof na het overlijden van een gezinslid.

Rouwverlof

Vakbond CNV pleit voor een rouwverlof van 10 dagen, meldt de NOS. Sommige werknemers in Nederland krijgen wel al rouwverlof. Er zijn steeds meer cao's waarin deze verlofregeling is opgenomen. In 2017 waren dat negen cao's en in 2019 was het al in zestien cao's opgenomen. "Het neemt toe", zegt een woordvoerder van CNV. "Maar uiteindelijk wil je een wettelijk rouwverlof als vangnet. Dan geldt het voor alle werknemers."

Toch staan werkgeversclubs en ondernemingsverenigingen niet te springen om een rouwverlof. Er zouden al te veel verlofregelingen zijn, en er zijn genoeg mogelijkheden om je verlof op te nemen, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof en ziekteverzuim.

Tweede Kamer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de implicaties van rouw op werk. Centraal staat de vraag: Hoe gaat Nederland om met rouw op de werkvloer? Eind januari gaan de resultaten van dat onderzoek naar de Tweede Kamer.

Wat vind jij van een rouwverlof. Moet zo'n regeling er komen of juist niet?