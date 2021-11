Gemeente bepaalt mee of boom in achtertuin van Haarlemmers gekapt mag worden

De gemeente Haarlem gaat mede bepalen of bomen in achtertuinen gekapt mogen worden of niet. GroenLinks heeft gisteravond deze aanscherping van een 'Bomenverordening' afgedwongen. Tot grote ontsteltenis van de PvdA en de VVD, die bang zijn voor hoge kosten voor minderbedeelde stadsgenoten en te veel bemoeienis van de overheid achter de voordeur.

Al jaren is de gemeente bezig met het opstellen van de Bomenverordening, waarbij verschillende politieke partijen de regels steeds scherper willen stellen. De laatste wijzigingen die gisteravond zijn aangenomen door de gemeenteraad gaan vooral over de bescherming van particuliere bomen. Er is besloten dat ook in kleine tuinen een kapvergunning aangevraagd moet worden voor bomen met een omtrek van 20 centimeter of meer, zoals ook voor gemeentelijke bomen geldt. GroenLinks heeft dit voorgesteld, omdat elke boom in Haarlem een 'schaars goed' is en dat ook bomen in kleine tuinen 'een cruciale rol hebben in het behalen van klimaatdoelen'. De aanscherping van de regels leidde tot furieuze reacties van met name de VVD, die "geen behoefte heeft aan de bemoeizucht van overheid achter de voordeur", zo zei raadslid Jeroen Boer. "Gaat u dan straks ook bij mij kijken hoe lang ik douche en hoeveel kamerplanten ik in huis heb staan?"

Maar GroenLinks raadslid Sacha Sneiders is onverbiddelijk: "Bij bomen moet meer afgewogen worden en minder snel gekapt worden." Ook het argument van de PvdA dat nu ook minder bedeelde Haarlemmers met vaker een kleinere achtertuin opdraaien voor vergunningskosten, vindt GroenLinks niet steekhoudend. "Je kan toch gaan sparen voor de 135 euro voor een vergunningaanvraag", stelde Schneiders van GroenLinks. Een opmerking die PvdA-fractievoorzitter Ieneke Verhoeff niet kon waarderen. "Uit ervaring weet ik 135 euro sparen voor veel mensen in sociale woningen er niet in zit." De PvdA is bang dat er veel juridische haken en ogen zitten aan deze aanscherping van de Bomenverordening, "en dan hebben we stront aan de knikker."

Een nipte meerderheid steunde de aanscherping van de regels in de Bomenverordening, die per 1 juli 2022 ingaat. Uit de aangenomen amendementen blijkt wel dat bij het toestaan van het kappen van particuliere bomen in de kleine achtertuin eerder de overlast zal meewegen dan in grotere tuinen en bij gemeentebomen.