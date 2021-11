Bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis: "Alleen een harde lockdown gaat helpen"

Dat vertelt Van Schaik in zijn wekelijkse update aan mediapartner Haarlem 105 . "De cijfers gaan alleen maar omhoog. Er is maar één manier om de circulatie van het virus te stoppen en dat is te zorgen dat we elkaar niet meer ontmoeten", aldus de bestuursvoorzitter. "Ik weet dat dat heel veel pijn in het hart doet van veel ondernemers, de horeca en scholen. Dit is puur vanuit mijn ziekenhuisblik geredeneerd. Als we niet heel hard ingrijpen, dan loopt het in de zorg mis. Dat is wat we dan met z'n allen moeten accepteren."

Het Spaarne Gasthuis heeft afgelopen week een 'gestage stroom' covid-patiënten moeten opnemen en daarom een deel van de reguliere zorg moeten afschalen. Ook een aantal operaties is uitgesteld, waaronder die van patiënten met kanker. "Dan is het niet meteen acuut levensbedreigend, maar het gaat wel om ziektes die dat op termijn wel zijn. En als je dat hebt, wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk aan geholpen worden", vertelt van Schaik. Hij zegt dat het ingewikkelde discussies op de werkvloer oplevert.

"Mijn verwachting is dat, als de instroom van patiënten op dezelfde manier doorgaat, dat wij dan eind volgende week, medio de week daarna, in ons maximale opschalingsscenario zitten. Dan hebben we alles gedaan wat we kunnen doen. Dan staan we feitelijk met de rug tegen de muur." Het ziekenhuis zal dan in een fase terecht komen dat er keuzes moeten worden gemaakt, wie er wel en niet opgenomen zullen worden.

'Kunnen het bijna niet meer aan'

Margreet de Geus is capaciteitsmanager en lid van het crisisteam in het Spaarne Gasthuis. "We zijn op alle mogelijke manieren verpleegkundigen aan het zoeken om het aan te kunnen. We hebben het nog niet eerder zo hard op ons af zien komen."

Dat het nu lastiger is in het ziekenhuis dan bij eerdere 'golven', heeft volgens De Geus verschillende oorzaken. "Je zou bijna zeggen dat we er een beetje aan gewend zijn en het makkelijk voor ons wordt, maar dat is absoluut niet zo. Het verschil met golf één is dat er toen heel veel zorg wegviel, omdat patiënten niet meer wilden komen. Nu is het vooral de combinatie van veel spoedzorg, wat we altijd richting de winter zien, met de covidzorg plus de uitval van verpleegkundigen. We hebben met name op de intensive care een groot tekort opgebouwd en op een gegeven moment kunnen we het bijna niet meer aan."

Bestuursvoorzitter Van Schaik laat weten dat zo'n 2.000 medewerkers van het Spaarne Gasthuis inmiddels een 'boosterprik' hebben laten zetten.