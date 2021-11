Op meerdere plekken wateroverlast na druktest PWN: 5 waterleidingen gesprongen

Bij een druktest van waterleidingbedrijf PWN zijn in totaal vijf waterleidingen gesprongen. Het zorgde gisteravond voor overlast aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Schipholweg in Badhoevedorp, de Zijdelweg en de Prinses Margrietlaan in Uithoorn en in het Zuid-Hollandse Bilderdam aan het Jaagpad. Op de meeste plekken is de waterdruk nu nog lager dan normaal en in Hoofddorp is het water nog afgesloten vanwege werkzaamheden.

Niels van Steijn / NH Nieuws

Bij een druktest wordt de druk verhoogd om te meten of de waterleidingen dit aan kunnen. Dit kan, bijvoorbeeld met warm weer, nodig zijn om meer water door de leidingen te laten stromen omdat de vraag naar drinkwater hoger is. Een woordvoerder van het waterleidingbedrijf laat weten dat het de eerste keer is dat er zo'n druktest is uitgevoerd. Ze vertelt dat PWN de intentie heeft deze test iedere vijf of tien jaar te doen. De organisatie ziet namelijk dat de vraag naar water in droge zomerperiodes toeneemt. Ze vertelt dat met de test ongeveer twee lekkages werden verwacht. "Dit aantal is meer dan we hadden verwacht", vertelt ze. "Omdat we rekening hielden met lekkages hadden we opgeschaald. Het is dan ook een goede voorbereiding voor als er écht een noodgeval is."

Quote "Sommige waterleidingen zijn wel 100 jaar oud, maar dat zegt eigenlijk niets over de leiding" Woordvoerder PWN