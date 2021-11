Kaalslag bij Hilverzorg, tientallen medewerkers verliezen hun baan

Het getroffen personeel is gisteren tijdens een bijeenkomst in hotel Laapershoek op de hoogte gesteld van de veranderingen en de consequenties die dat voor hen heeft. De rest van de organisatie is via een interne mail op de hoogte gebracht en vandaag hebben ook bewoners en hun familie het nieuws te horen gekregen.

Bestuursvoorzitter André Brand van Hilverzorg spreekt over een zeer lastig besluit. "De organisatie is financieel gezond en we hebben een goede basis", laat hij in de interne mail weten. "Tegelijkertijd geven we al een aantal jaren fors meer geld uit dan we ontvangen."

In een verklaring aan NH Nieuws laat Brand weten dat een aantal van de 54 medewerkers intern wel van werk naar werk geholpen kan worden. Maar dat zal maar voor een klein deel gelden.

Het personeel is er kapot van. "We leveren nu al nauwelijks waardige zorg, laat staan als dit allemaal wegvalt", aldus een personeelslid die liever anoniem blijft. "De gewone welzijnswerkers blijven, maar de welzijnsspecialisten gaan er uit. Zij leveren juist de activiteiten aan de zwaardere cliënten en dat worden er steeds meer. Alles wat het leven van de bewoners nog een beetje mooi maakte, valt nu weg."