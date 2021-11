Bier van de Naeckte Brouwers na tien jaar een begrip: "Kwaliteit ligt in de simpelheid"

Het begon precies tien jaar geleden als hobby met wat geklooi met potten en pannen in de keuken. Maar die hobby van Ab van der Veen en Michel Lagrand liep een beetje uit de hand. Inmiddels is 'Naeckte Brouwers' een gevestigd biermerk in Amstelveen en omstreken. Om de tienjarige mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan, brouwden de brouwers een speciaal jubileumbier.

Vastbesloten het ambacht van het bierbrouwen nieuw leven in te blazen beginnen Michel en Ab in 2011 aan hun missie. Hun doel is om oude, klassieke bierstijlen met een eigentijdse twist te gaan maken. Missie geslaagd, zou je inmiddels kunnen zeggen: anno 2021 vindt een flinke reeks verschillende bieren gretig aftrek met allerlei tot de verbeelding sprekende namen als ‘Naeckte Non’, ‘Nimf’ en ‘Zonnegloed’.

"Wij zeggen altijd dat het een zegen is om hier je ding te mogen doen. Dit is zo’n unieke plek."

Ab en Michel begonnen hun brouwers-avontuur in een ruimte in België, maar al snel besloten ze in 2013 in het eigen Amstelveen een brouwhuis te openen. In 2018 wordt vervolgens de locatie betrokken, waar de brouwerij nu nog steeds is gevestigd: in de voormalige Anna kerk.

Wie de enorme ruimte binnenkomt, is meteen onder de indruk van enorme brouwinstallatie en de imposante, maar als sfeervolle huiskamer ingerichte proeflocatie. "Wij zeggen altijd dat het een zegen is om hier je ding te mogen doen", vertelt brouwer Ab van der Veen. "Dit is zo’n unieke plek."

Geen naakte brouwers

Wie overigens denkt in de brouwerij naaktlopende brouwers aan te treffen, komt bedrogen uit: de heren en dames doen gewoon gekleed hun werk. De oorsprong van de merknaam ‘Naeckte Brouwers’ moet volgens brouwer Ab dan ook eerder gezien worden als een verwijzing naar de eenvoud en puurheid van ingrediënten en receptuur van de van de gebrouwen bieren.